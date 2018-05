Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts021/28.05.2018/13:30) - Gold in der Kategorie Fast Delivery: S/4 ERP Implementierungsprojekt mit TANNPAPIER - Gold in der Kategorie Business Transformation: S/4 ERP Implementierungsprojekt mit HOERBIGER Ende April fand im Linzer Design Center Österreichs größter IT-Kongress unter dem Motto "Discover the Universe" statt. Zwei Tage lang diskutierten rund 1.100 Gäste aktuelle Zukunftsthemen zu Industrie 4.0, Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz und Machine Learning. Der Software-Anbieter SAP zeichnet einmal im Jahr Kunden für besondere Implementierungsleistungen bei SAP-Einführungen aus. Die eingereichten Projekte müssen konkrete Kriterien erfüllen, wie Projektinhalt, Laufzeit und Dauer, Golive-Zeitpunkt sowie Useranzahl. Eine Handvoll der ausgewählten Projekte gelangt in die Endauswahl, die eine Jury aus österreichischen, deutschen und Schweizer SAP-Experten nach den SAP-Projekt-Qualitätsrichtlinien bewertet. Das Rennen um die Awards in den Kategorien Fast Delivery und Business Transformation machten heuer TANNPAPIER und HOERBIGER - und sind somit gemeinsam mit ihrem Implementierungspartner CNT Management Consulting "SAP Quality Award"-Gewinner. Die gewählten Gewinnerprojekte zeichnen sich vor allem durch den hohen wirtschaftlichen Nutzen und den generierten Mehrwert aus. Alle Gold-Gewinner sind im kommenden Jahr für die EMEA Award-Ausscheidung gelistet und haben die Chance, im EMEA-Bewerb ihr Projekt vorzustellen. http://www.cnt-online.com S/4 SAP-Landschaft für HOERBIGER HOERBIGER, als weltweit tätiges Unternehmen und langjähriger SAP-Anwender, hat 2015 begonnen, seine SAP-Landschaft auf S/4 zu bringen. Das Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern der Kompressortechnik, Antriebstechnik und Hydraulik tätig. 7.300 Mitarbeiter erzielten 2017 einen Umsatz von 1,173 Milliarden Euro. Die Marke HOERBIGER steht für Komponenten und Serviceleistungen mit hohem Kundennutzen für Kompressoren, Industriemotoren und Turbinen, für den automobilen Antriebsstrang sowie für vielfältige Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Industrielle Sicherheits- und Explosionsschutz-Lösungen von HOERBIGER schützen Menschen und Anlagen. http://www.hoerbiger.com "Das S/4-Implementierungsprojekt war eine Neueinführung mit "Greenfield-Ansatz". Best Practices aus bestehenden Prozessen und Methoden wurden in der Evaluierungsphase berücksichtigt", meint Andreas Dörner, Geschäftsführer von CNT Management Consulting. Diese Best Practices wurden noch um Beispiellösungen aus der Branche und von Implementierungspartnern erweitert. "Das Einführungsprojekt wurde entsprechend sämtlicher Projekt- und Qualitätsstandards abgewickelt", erläutert Teja Ullrich, Senior Vice President HOERBIGER, Deutschland Holding GmbH. "Dazu zählen unter anderem: durchgehend von ihren alltäglichen Arbeiten freigestellte Mitarbeiter aus Business-, Prozess-Management und IT, ein sorgfältig ausgewählter Implementierungspartner, großes Projekt-Kick-off mit allen Beteiligten, strikte und agile Projektführung, klare Regeln für die Qualitätssicherung, regelmäßige Überprüfung der implementierten Software auf die geplante Umsetzung und Lessons learned, die sofort in die Einführung integriert wurden. Alle Projektmitarbeiter haben ihre langjährige Erfahrung in das neue S/4-System eingebracht und somit eine wettbewerbsfähige, integrierte Plattform für das Wachstum der internationalen Gruppe geschaffen." Neues ERP-System für Weltmarktführer bei "Tipping Paper" Bei TANNPAPIER wurde im Implementierungsprojekt ein komplettes ERP-System (Logistik und Rechnungswesen) eingeführt. Von der Einführung betroffen waren nahezu alle Geschäftsprozesse. TANNPAPIER, Weltmarktführer aus Oberösterreich im Bereich Tipping Paper, beschäftigt 1100 Mitarbeiter an acht Produktionsstandorten in sieben Ländern. Tipping Paper ist jenes hauchdünne, mit verschiedenen Designs bedruckte und veredelte Papier, das bei Zigaretten den Filter mit dem Tabakstrang zusammenhält. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet, die Firmenzentrale befindet sich in Traun bei Linz und mit einem Exportanteil von 99 % ist die Gruppe international ganz vorne mit dabei. Im Rahmen des Projekts wurde ein komplettes S/4 ERP-System implementiert. Das Projektteam konnte in neun Monaten sämtliche Einführungsarbeiten abschließen und die Software für 60 User/-innen Mitte 2017 in den Live-Betrieb überführen. Als Implementierungsmethodik wurde der "Best Practice"-Ansatz SAP Activate gewählt. "Eine gute Projektvorbereitung, ein stringentes Projektmanagement, ein hoch motiviertes Team, klare Kommunikationsregeln und die Unterstützung durch das Top-Management sicherten den Projekterfolg", erklärt Alfred Berger, Head of Global IT der TANN GROUP. http://www.tanngroup.com Diese Auszeichnung bestärkt CNT als führenden S/4 Implementierungspartner im deutschsprachigen Raum. CNT steht für eine fokussierte Vorgehensweise mit dem Prototyp- und Best-Practice-Ansatz bei Kundenprojekten, erweitert um eine gute partnerschaftliche Kundenbeziehung. "Wir danken unseren Kunden für die sehr gute Zusammenarbeit und für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen für den EMEA Quality Award viel Erfolg!", so Andreas Dörner, Geschäftsführer, CNT Management Consulting. Kontakt: Mag. Tina Tichy, Business Development CNT Management Consulting GmbH Saturn Tower, Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien Mobile: +43 699 164 268 75 E-Mail: t.tichy@cnt-online.com http://www.cnt-online.com (Ende) Aussender: CNT Management Consulting GmbH Ansprechpartner: Mag. Tina Tichy Tel.: +43 699 164 268 75 E-Mail: t.tichy@cnt-online.com Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180528021

