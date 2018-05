Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt zum zweiten Mal in Folge

Das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erhobene Arbeitsmarktbarometer ist im Mai zum zweiten Mal in Folge gesunken, und zwar um 0,4 Punkte auf 104,1. Laut IAB erhielten sowohl die Aussichten für die Beschäftigungsentwicklung als auch die Erwartungen für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit einen Dämpfer. Dennoch zeige der hohe Stand des IAB-Arbeitsmarktbarometers gute Perspektiven für den Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten.

CPB: Welthandel steigt um ersten Quartal um 1,4 Prozent

Das Wachstum des Welthandels hat sich nach Angaben des niederländischen zentralen Planungsbüros (CPB) im ersten Quartal 2018 beschleunigt. Laut CPB wuchs der Welthandel gegenüber dem Vorquartal um 1,4 Prozent, nachdem er im vierten Quartal 2017 um 1,1 Prozent zugelegt hatte. Allerdings beruhte dieses Ergebnis alleine auf einem sehr starken Januar, denn im Februar und März ging das Handelsvolumen um 1,2 und 0,7 Prozent zurück.

Türkische Zentralbank legt Repo-Satz als Leitzins fest

Die türkische Zentralbank hat beschlossen, ihre Geldpolitik zu vereinfachen, um die Lira zu stützen. Der einwöchige Repo-Satz wurde als Leitzins festlegt, der dem derzeitigen Finanzierungssatz von 16,50 Prozent entspricht. Der Vereinfachungsprozess der Zentralbank zielt darauf, einen einheitlichen Zinssatz für die Festlegung der Geldpolitik zu verwenden, anstatt wie bisher mehrere Zinssätze.

Trittbrettfahrer machen der Opec die hohen Preise kaputt

Die Regeln am Ölmarkt ändern sich gerade gravierend. Die Preise sackten zuletzt auf ihren niedrigsten Stand seit drei Wochen ab, nachdem Berichte kursierten, wonach die Vereinbarung zwischen der Opec und Russland, die Förderung pro Tag um 1,8 Millionen Barrel einzudampfen, im kommenden Monat ausläuft. Eigentlich hätte das Abkommen noch bis zum Jahresende Bestand haben sollen.

Italiens Präsident erteilt Cottarelli Auftrag zu Bildung von Übergangsregierung

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt. Cottarelli habe den Auftrag angenommen, teilte das Präsidialamt in Rom nach einem Treffen der beiden im Quirinalspalast mit. Der 64-Jährige Cottarelli war von 2008 bis 2013 ranghoher Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds (IWF) und anschließend Sparkommissar der italienischen Regierung.

Berlin hofft auf stabile Regierung in Italien

Die Bundesregierung hat nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Rom betont. "Die Bundesregierung hofft im Interesse unseres engen und guten Partners Italien auf eine stabile Regierung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

CDU-Chefhaushälter stellt Euro-Reform wegen Italien in Frage

Wegen der Regierungskrise in Italien und der euroskeptischen Pläne der Wahlgewinner will CDU-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg die Pläne zur Vertiefung der Eurozone notfalls aufhalten. "Wir können Europa besser auf anderen Politikfeldern wie Grenzschutz, Verteidigung und Forschung voranbringen", sagte Rehberg der Bild-Zeitung.

Commerzbank: Mitte-Rechts könnte in Italien Mehrheit bekommen

Die Commerzbank hält nach dem gescheiterten Versuch einer Regierungsbildung in Italien im Falle von Neuwahlen eine Mitte-Rechts-Regierung unter der Führung der Lega für möglich. Allerdings wäre eine solche Regierung kaum weniger euroskeptisch und ausgabenfreudig als das jetzt gescheiterte Bündnis von Lega und Fünf Sterne, meint Chefvolkswirt Jörg Krämer. Die Risikoaufschläge italienischer Staatsanleihen dürften daher bald wieder zulegen.

Berenberg: Anti-Euro-Rhetorik der Lega könnte sich verschärfen

Die Berenberg Bank hält nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien weitere Überraschungen für möglich. "Vielleicht präsentieren Fünf Sterne und Lega neue Kandidaten für die Ämter des Premier- und des Finanzministers und bilden bald eine Regierung, vielleicht kann sich eine Regierung aus Technokraten trotz der ungünstigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament einige Zeit halten, vielleicht können Neuwahlen noch verhindert werden", schreibt Chefvolkswirt Holger Schmieding in einem Kommentar.

Italiens Zehnjahresrendite fällt um 9 Basispunkte auf 2,362 Prozent

Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien sorgt für eine Erholung am italienischen Anleihemarkt. Der als neuer italienischer Ministerpräsident vorgesehene Jurist Giuseppe Conte verzichtet auf das Amt, weil Staatspräsident Sergio Mattarella den Euro-Kritiker Paolo Savona nicht zum Wirtschafts- und Finanzminister ernennen wollte. in der Folge sinkt die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen Italiens um 10 Basispunkte auf 2,353 Prozent.

Euro trotzt mit Stärke jüngster Politkrise in Italien

Die Finanzmärkte hassen Unsicherheit - das jedenfalls gilt als Konsens unter Marktbeobachtern. Damit ist das jüngste Phänomen an den Devisenmärkten allerdings nicht zu erklären: Der Euro erlebt trotz der zunächst gescheiterten Regierungsbildung im Eurozonen-Sorgenkind Italien und der Aussicht auf Neuwahlen den stärksten Tag seit zwei Monaten. Das gilt zumindest für den asiatischen Handel, wo die Gemeinschaftswährung am Montag um 0,54 Prozent auf 1,1714 Dollar aufwertete.

Börse Mailand legt nach gescheiterter Regierungsbildung zu

Aufwärts geht es an der Börse in Mailand zu Wochenbeginn nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien. Der MIB klettert aktuell um 0,7 Prozent auf 22.542 Punkte. Allerdings hatte der Index kurz nach Handelsbeginn schon knapp 2 Prozent im Plus gelegen. Auch am Anleihemarkt kommt es zu einer Entspannung, die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen sinkt um 10 Basispunkte auf 2,353 Prozent.

Scheuer setzt Daimler Frist bis Mitte Juni bei Vito-Abgasschummel

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat dem Autohersteller Daimler bis Mitte Juni Zeit gegeben, eine Lösung für den Abgasschummel bei dem Transporter Vito zu finden. Demnach hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), das Scheuer untersteht, den Stuttgartern eine Frist bis zum 15. Juni "zur Vorlage einer technischen Lösung und deren Umsetzung" gesetzt.

Umweltministerin will Diesel in Problemstädten umfassend nachrüsten

Um die Belastung mit giftigen Stickoxiden zu senken, hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die umfassende Nachrüstung von älteren Dieselautos in belasteten Städten vorgeschlagen. Bezahlen sollen den Einbau von Harnstoff-Katalysatoren die Autokonzerne. "Ich plädiere für einen Stufenplan und dafür, zunächst gezielt Fahrzeuge dort nachzurüsten, wo die Luft besonders schlecht ist. Also dort, wo Fahrverbote drohen", sagte Schulze im Interview mit der Zeitung Die Welt.

Seehofer hat in Bamf-Affäre "volle politische Unterstützung" Merkels

Regierungssprecher Steffen Seibert hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angesichts von Kritik an dessen Aufarbeitung der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugesichert.

Altmaier will mit USA über "Deal" im Handelsstreit verhandeln

Im Konflikt um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium hofft Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf eine Lösung in letzter Minute. "Wir sind am Beginn einer entscheidenden Woche", sagte Altmaier am Montag beim Treffen der EU-Wettbewerbsminister in Brüssel. Die Bundesregierung werde die nächsten Tage nutzen, "um über einen Deal zu sprechen, der im Interesse beider Seiten ist".

Maas, Scholz und Altmaier mit guten Noten in Umfrage

Die Bewertungen der Minister der großen Koalition weisen in einer aktuellen Umfrage starke Unterschiede auf. Während die Bundesbürger Außenminister Heiko Maas und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein positives Zeugnis ausstellten, fielen zum Beispiel die Noten für Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) schlechter aus.

Bahn-Kunden können ab August Ticket auch für Fahrt zum und vom Bahnhof nutzen

Die Deutsche Bahn weitet das bislang nur für Bahncard-Kunden geltende City-Ticket auf fast alle Fernreisen aus: Ab August bekommen alle Passagiere, die mindestens 100 Kilometer weit fahren, auch mit dem Sparpreis und dem Flexpreis das City-Ticket, wie die Bahn mitteilte. Das bedeutet, dass sie kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Startbahnhof und am Zielbahnhof zu ihrem eigentlichen Ziel fahren können.

EU will Strohhalme und Einweggeschirr aus Plastik verbieten

Mit einem Verbot zahlreicher Einwegprodukte aus Plastik und einer Recycling-Quote für Plastikflaschen sagt die EU dem Müll in den Meeren den Kampf an. Die EU-Kommission präsentierte ein Maßnahmenpaket, zu dem ein Verbot unter anderem von Plastikgeschirr und -besteck, Strohhalmen, Halterungen für Luftballons und Stäbchen zum Umrühren von Getränken gehört. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten die Auflage bekommen, bis 2025 Einweg-Plastikflaschen zu 90 Prozent zu recyceln.

EU verlängert Sanktionen gegen Regierung von Syriens Machthaber Assad

