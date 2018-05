Dialog Semiconductor ist in der Halbleiterindustrie tätig und stellt anwendungsspezifische integrierte Mixed-Signal-Schaltungen her. Den operativen Sitz hat das Unternehmen in London und in Kirchheim. Eingesetzt werden die Produkte hauptsächlich im Multimedia- und Hörfunkbereich. Spezialisiert hat sich der im TecDAX gelistete Konzern in den vergangenen Jahren überwiegend in...

Den vollständigen Artikel lesen ...