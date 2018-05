Die Aktie von Wirecard steigt und steigt - heute geht es um rund 2% nach oben auf ein neues Allzeithoch. In der 1-Jahres-Betrachtung können sich Wirecard-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von 120% freuen. Mit einem auf 180 Euro erhöhten Kursziel für die Aktie von Wirecard hat die Privatbank Hauck & Aufhäuser am Montag ein Ausrufezeichen gesetzt: Experte Robin Brass...

