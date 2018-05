Die Seitwärtsbewegung beim Dow Jones Industrial dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen, die an der Wall Street erst am Dienstag beginnt - am Montag ist in den USA Börsenfeiertag (Memorial Day). Mit der vorherrschenden Seitwärtsbewegung bleibt der Index ein Spielplatz für (Day)Trader. Der langfristige Trend jedoch zeigt aufwärts; ein Ausbruch...

