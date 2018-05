München (ots) - Der Film "Self/less" mit Hollywood-Star Ryan Reynolds thematisiert den Traum nach Unsterblichkeit. Ein krebskranker Multimillionär lässt seinen Geist in einen jungen und gesunden Körper transferieren. Regisseur Tarsem Singh beweist in dem futuristischen Thriller sein Gespür für bildgewaltige Visualisierung.



Mit gleich vier Staffeln der Serie "Once Upon A Time - es war einmal" kommen Märchenfans voll auf ihre Kosten. Was passiert, wenn Schneewittchen, Rotkäppchen und Co. plötzlich verflucht werden und vergessen wer sie eigentlich sind? Zum Glück kommt der achtjährige Henry dem Zauber auf die Schliche und kann seine Mutter davon überzeugen mit ihm die Märchenfiguren zu retten.



"Das Wasser für die Elefanten" ist eine erfolgreiche Verfilmung des gleichnamigen Nr.1-Bestsellers. Dem renommierten Drehbuchautor Richard LaGravenese und dem Regisseur Francis Lawrence gelang die Übertragung einer Roman Geschichte in einen Film mit einer facettenreichen Interpretation von Liebe: Liebe zwischen Mann und Frau, Liebe in der Familie und Liebe zwischen Mensch und Tier.



Zwei neue Must-Watch Filme im maxdome Store: "Shape of Water - das Flüstern des Wassers" hat dieses Jahr vier Oscar-Preise abgeräumt, darunter die Meisterklasse für den besten Film. Das Fantasie-Märchen erzählt die ungewöhnliche Liebe einer stummen Reinigungskraft zu einer amphibischen Kreatur. Der Spionagethriller "Red Sparrow" ist bereits die vierte Zusammenarbeit von Regisseur Francis Lawrence mit der - nicht mit ihm verwandten - Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence. Der Doppelagenten-Thriller begeistert mit imposanten Drehorten, unter anderem dem ungarischen Opernhaus im Zentrum von Budapest.



Die Neustarts im maxdome Monatspaket:



Serien: - Once Upon A Time, Staffel 1-4 - ab 01.06.2018 - Heartland, Staffel 1-7 - ab 01.06.2018



Filme: - Der Feind in meinem Bett - Sag kein Wort! - ab 01.06.2018 - Die dunkle Gräfin - ab 01.06.2018 - Ein date mit Miss Fortune - ab 01.06.2018 - Hauptsache Liebe - ab 01.06.2018 - L.A. Outlaws - Die Gesetzlosen UnCut - ab 01.06.2018 - American Ultra - ab 01.06.2018 - Self/Less - ab 01.06.2018 - Wiener Dog - ab 01.06.2018 - Diana Vreeland - ab 04.06.2018 - Die Möblus Affäre - ab 11.06.2018 - Die Zeit die bleibt - 14.06.2018 - Fenster zum Sommer - 14.06.2018 - Der Nachtmahr - ab 15.06.2018 - Der Bodyguard - Sein letzter Auftrag - ab 15.06.2018 - Alles, was wir geben mussten - ab 15.06.2018 - Ice Age 2 - Jetzt taut's - ab 15.06.2018 - Wasser für die Elefanten - ab 15.06.2018 - Suffragette - ab 16.06.2018 - Hallam Foe - ab 25.06.2018 - Keep Surfing - ab 30.06.2018 - Malen oder Lieben - ab 30.06.2018



maxdome Store:



Serien: - Marvel's Iron Fist, Staffel 1 - zum Kaufen ab 07.06.2018 - Orange is the new Black, Staffel 5 - zum Kaufen ab 12.06.2018 Filme: - CRIMINAL SQUAD - zum Leihen ab 07.06.2018, zum Kaufen bereits ab 01.06.2018 - Der seidene Faden - zum Leihen ab 07.06.2018, zum Kaufen bereits ab 01.06.2018 - VENGEANCE - PFAD DER VERGELTUNG - zum Leihen ab 07.06.2018, zum Kaufen bereits ab 01.06.2018 - Das Leben ist ein Fest - zum Leihen ab 08.06.2018, zum Kaufen bereits ab 04.06.2018 - The Disaster Artist - zum Leihen ab 14.06.2018, zum Kaufen bereits ab 07.06.2018 - Wind River - zum Leihen und Kaufen ab 08.06.2018 - Fifty Shades of Grey - Befreite Lust - zum Leihen ab 14.06.2018, zum Kaufen bereits ab 08.06.2018 - Shape of Water - zum Leihen ab 28.06.2018, zum Kaufen bereits ab 14.06.2018 - HILFE, ICH HABE MEINE ELTERN GESCHRUMPFT - zum Leihen und Kaufen ab 18.06.2018 - Die Grundschullehrerin - zum Leihen ab 22.06.2018, zum Kaufen bereits ab 18.06.2018 - S.U.M.1 - zum Leihen und Kaufen ab 22.06.2018 - Social Animals - zum Leihen ab 28.06.2018, zum Kaufen bereits ab 21.06.2018 - Die Verlegerin - zum Leihen ab 28.06.2018, zum Kaufen bereits ab 22.06.2018 - CALL ME BY YOUR NAME - zum Leihen ab 05.07.2018, zum Kaufen bereits ab 21.06.2018 - Red Sparrow - zum Leihen ab 19.07.2018, zum Kaufen bereits ab 28.06.2018



Über maxdome: maxdome bietet ein umfangreiches Video-On-Demand-Angebot an Serien, Spielfilmen, Dokumentationen und Kinderformaten zum unbegrenzten Streaming. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats sind alle Inhalte zum Festpreis im Paket abrufbar, das monatlich gekündigt werden kann. Alle Inhalte können rund um die Uhr und von nahezu jedem internetfähigen Gerät geschaut werden, vom Smart-TV über PC und Laptop, Chromecast und Spielekonsolen bis hin zu Smartphone und Tablet. Die meisten Titel sind offline über mobile Endgeräten verfügbar. maxdome ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE.



