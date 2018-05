Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, ist erfolgreich in das Jahr gestartet und profitiert weiterhin von der sehr guten Entwicklung ihrer Kernbeteiligung Volkswagen AG, Wolfsburg.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2018 hat die Porsche SE ein Konzernergebnis nach Steuern von 951 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 986 Millionen Euro) erzielt, wie der Vorstandsvorsitzende der Porsche SE, Hans Dieter Pötsch, in seiner Rede auf der heutigen Hauptversammlung in Stuttgart ausführte. Das Konzernergebnis war maßgeblich beeinflusst vom Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen an der Volkswagen AG, das von 1,01 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf nun 967 Millionen Euro zurückging. Die Nettoliquidität belief sich zum 31. März 2018 auf 931 Millionen Euro nach 937 Millionen Euro zum Jahresende 2017. Das Eigenkapital des Porsche SE Konzerns erhöhte sich auf 31,95 Milliarden ...

