Nationalspieler Mario Gomez hat seinen Sturmkonkurrenten Sandro Wagner nach dessen Nicht-Nominierung für den WM-Kader verteidigt. "Dass er enttäuscht ist, ist doch klar", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online und dem Portal "Sportbuzzer".

In diesem Zusammenhang kritisierte er auch die Medien. Diese hätten versucht, die beiden Sturmkonkurrenten in eine Rivalität hineinzudrücken, so Gomez. Beide hätten ständig aufpassen müssen, nicht in ein Fettnäpfchen zu treten. "Ich habe mich darauf nie wirklich eingelassen, weil es nichts bringt und nicht mein Charakter ist", sagte der 32-Jährige.

Zudem habe er kein Problem mit Wagner. "Ich hätte ihm die WM-Teilnahme gegönnt." Zu seiner Chance im Konkurrenzkampf gegen die anderen Stürmer im WM-Kader sagte der Stuttgarter, dass er sehr gut in Form sei und eine erfolgreiche Rückrunde mit dem VfB Stuttgart gespielt habe. Er denke, dass er sportlich absolut mithelfen könne.

"Ob das beim Turnier für viele oder wenige Minuten reichen wird, muss und wird der Trainer entscheiden", sagte Gomez.