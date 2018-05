Die neue S-Klasse hat sie schon, der Porsche Cayenne auch und der Audi Q7 ebenfalls: Chromteile, die etwas mehr Luxus ins Fahrzeug bringen. Oberflächlich betrachtet sehen sie aus wie Vollmetallteile und sie fühlen sich auch so an - glatt und kühl. Ihr Innenleben ist jedoch aus Kunststoff - und die Kunststofftechnik Bernt (KTB) aus Kaufbeuren sorgt dafür, dass es keiner merkt. Das ist für das Unternehmen seit einigen Jahren das Kerngeschäft. Zudem ist die "Komplexität der Kunststoffteile stetig gewachsen", berichtet KTB-Geschäftsführer Dr. Carsten Brockmann. "Funktionsintegration ist heute enorm wichtig. Die Teile werden mit immer mehr Funktionen versehen, um den Montageaufwand und damit die Prozesse möglichst einfach und die Kosten gering zu halten." Ein gutes Beispiel dafür ist eine Akzentleiste, die das Unternehmen fertigt: Sie ist bereits mit der kompletten Schweißgeometrie versehen, über die sie später mit weiteren Teilen im Fahrzeug verbunden wird. Das erfordert einiges an Spritzguss-Know-how, ist aber erst mal keine Raketenwissenschaft.

Leuchten in der Nacht

Einige dieser Knöpfe und Schalter müssen aber auch nachts gut erkennbar sein. "Für Audi haben wir den Start-Stopp-Knopf und die Schalter für das Multi-Media-Interface mit einer weiteren Funktion versehen: dem Tag-Nacht-Design", erklärt Brockmann. Bei Tageslicht ist die Beschriftung auf den Schaltern schwarz oder grau, nachts wird sie von hinten rot erleuchtet. Dafür hat das Unternehmen ein eigenes Verfahren entwickelt: Eine filigrane Laserbeschriftung, oder besser gesagt, ein ausgeklügelter Laserabtrag musste her. Das Spritzgussteil mit der gewünschten Metalloptik beschichten und dann mit dem Laser in einem Schritt bearbeiten, das wäre die einfachste Lösung. Nachteil: Sie funktioniert nicht. "Die komplette Metallschicht können wir nicht bearbeiten. Sie ist bis zu 50 µm, da müssten wir so viel Laserenergie einbringen, dass das Kunststoffteil darunter anschmelzen würde", sagt Brockmann. KTBs patentierte Lösung zur Laserbeschriftung ...

