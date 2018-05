Die Italienischen Aktien und der Euro stehen am Montag unter starkem Druck, da sich Italien erneut in einem politischen Chaos befindet. Präsident Sergio Matarella blockierte die Nominierung des Euroskeptikers Paolo Savona für den Posten des Finanzministers, was die populistische Regierungsbildung der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega Nord ruinierte und wahrscheinlich im September zu Neuwahlen führen wird. Die Finanzmärkte begrüßten diese Entscheidung zunächst, da Savona drohte, aus dem Euro auszutreten, wenn nötig. Die Unsicherheit lastete ...

