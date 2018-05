Bullisches Gap zu Beginn des neuen Handelstages Test der 200-Stunden-Linie am Morgen gescheitert Abwärtspotenzial besteht, da Bären dominieren

Zusammenfassung:Nach der Ausbildung von zwei gefährlichen Trendumkehrmustern besteht weiterhin Abwärtspotenzial. Bislang schlägt sich der deutsche Leitindex aber recht gut, zumindest noch. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert der DE30 bei 12.936 Punkten, was einem minimalen Tagesgewinn von 0,05% entspricht. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage und skizzieren mögliche Zukunftsszenarien. Wochenchart Zu Beginn der neuen Handelswoche lohnt sich wie immer ein Blick auf den Wochenchart. Am letzten Freitag gab es zum ersten Mal in neun Wochen wieder eine Verlustwoche. Nach einem 4-Monats-Hoch über 13.200 Punkten (blauer Kreis) waren beim DE30 starke Kursrückgänge zu beobachten. Anhand des unteren Schattens sehen wir, dass der Ausbruchsversuch bei 12.850 Punkten (violetter Kreis) bereits gescheitert ist. Am Ende der Handelswoche gelang den Bären ein Schlusskurs unterhalb dieser Unterstützungszone nicht. Auch wenn dieser Angriff vorerst verteidigt werden konnte, besteht weiterhin Abwärtspotenzial. Sollte der Schlusskurs dieser Woche unterhalb der 12.850 Punkte liegen, könnte sich die ...

