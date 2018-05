=== 06:40 JP/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Japan Center for International Finance, Tokio *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Pullach *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Berlin 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 1Q *** 08:45 DE/Global Solutions Summit, u.a. Rede von Bundesaußenminister Maas (09:00) und von Bundesfinanzminister Scholz (14:00), Berlin *** 08:45 DE/Frankfurt Finance Summit, Teilnahme u.a. von Bafin- Präsident Hufeld und Rede von EZB-Direktor Mersch (11:30) *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 100 zuvor: 101 09:30 DE/KfW, PG zur Vorstellung des Gründungsmonitors 2018, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +4,2% gg Vj 10:00 DE/Fraport AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV, Wiesbaden 10:30 DE/B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA, Jahres-PG, Frankfurt 10:30 DE/Allianz Economic Research, PG zum Konjunkturausblick 2018/2019, Frankfurt 11:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Bundesnetzagentur, Bonn 14:00 US/Deutsche Bank AG, Rede von CEO Sewing auf der Deutsche Bank Global Financial Services Conference, New York *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +6,7% gg Vj zuvor: +6,8% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 128,0 zuvor: 128,7 19:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei Deutscher Steuer-Gewerkschaft, Berlin *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** - DE/Stellenindex BA-X Mai - DE/Opel Automobile GmbH, Abschluss der Tagung des Betriebsrats und der Geschäftsleitung, Rüsselsheim - DE/STS Group AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss), San Francisco ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

