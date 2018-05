ROUNDUP: Bund will in zwei Wochen Klarheit zu Abgas-Vorwürfen bei Daimler

BERLIN - Angesichts neuer Abgas-Vorwürfe gegen den Autobauer Daimler will die Bundesregierung binnen zwei Wochen Klarheit über das Ausmaß möglicher Manipulationen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte nach einem Gespräch mit Konzernchef Dieter Zetsche am Montag in Berlin, Ziel sei, die genaue Zahl der betroffenen Modelle zu ermitteln. "Bei einem weiteren Treffen in 14 Tagen werden die konkreten Ergebnisse auf dem Tisch liegen." Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte bei einem Modell des Kleintransporters Mercedes-Vito eine unzulässige Abgastechnik festgestellt, Daimler widerspricht dem aber.

Nach Postbank-Integration bald Gespräche über Stellenabbau

FRANKFURT - Nach Abschluss der Integration der Postbank könnte es bei der Deutschen Bank auch in der Privatkundensparte bald Verhandlungen über einen Stellenabbau geben. "Im dritten Quartal wird es Gespräche zwischen der Bank und den Arbeitnehmervertretern geben", zitiert das "Handelsblatt" (Montag) aus Finanzkreisen. "Angedacht ist ein Stellenabbau von 10 bis 15 Prozent." Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte diese Angaben nicht kommentieren.

Kreise: China will Qualcomm-NXP-Deal genehmigen - Ende von ZTE-Streit Bedingung

SAN DIEGO/EINDHOVEN/WASHINGTON/PEKING - Der US-Chiphersteller Qualcomm könnte bei seiner Übernahme des niederländischen Infineon-Rivalen NXP demnächst grünes Licht aus China erhalten. Die chinesischen Behörden seien bereit, den Milliardendeal zu genehmigen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Voraussetzung sei aber, dass man sich auf ein Ende des US-Zulieferstopps an den chinesischen Netzwerkausrüster ZTE verlassen könne.

ROUNDUP 2: Softbank und Swiss Re finden nicht zusammen - Keine Beteiligung

ZÜRICH - Das japanische Beteiligungs- und Technologieunternehmen Softbank steigt nicht beim Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re ein. Beide Parteien haben sich auf ein Ende der Gespräche über eine mögliche Minderheitsbeteiligung der Japaner geeinigt, wie die Swiss Re kurz und knapp am Montag in Zürich mitteilte. Zuletzt hatten bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg und die Zeitung "Financial Times" über ein Aus der Gespräch berichtet.

ROUNDUP: Versand-Dienstleister greifen Post an - Kritik an Briefporto

BONN - Zum 20. Geburtstag der Bundesnetzagentur an diesem Dienstag gibt es erneut Kritik am Briefporto der Post. Mehrere Versand-Dienstleister halten die Höhe in einem offenen Brief an Behördenchef Jochen Homann für zu hoch. "Aktuellen Bestrebungen der Deutschen Post AG , das Porto wieder deutlich zu erhöhen, muss Einhalt geboten werden", schreiben die Leiter von Hermes, DPD, Go, UPS , GLS sowie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK). Die Netzagentur ist auch für die Regulierung des Postmarkts und Genehmigung des Portos zuständig.

Lufthansa bestellt weitere Maschinen bei Airbus

PARIS - Nach dem grünen Licht durch den Aufsichtsrat stockt die Lufthansa ihre Bestellungen beim Flugzeugbauer Airbus nun auf. Die Fluggesellschaft habe bestehende Lieferoptionen in feste Bestellungen für sechs weitere Mittelstreckenjets vom Typ A320neo umgewandelt, teilte Airbus am Montag auf seiner Internetseite mit. Den Angaben zufolge steigt damit die Gesamtzahl der vom Dax -Konzern georderten A320neo auf 77. Zusätzlich sind bereits 45 Maschinen vom Typ A321neo bestellt.

Sanofi hält nach Einkaufszug nur noch nach ergänzenden Zukäufen Ausschau

SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach milliardenschweren Zukäufen in diesem Jahr will der Pharmakonzern Sanofi nur noch Ausschau nach ergänzenden Übernahmen halten. Große Deals wie ein Angebot für die vom US-Konzern Pfizer zum Verkauf gestellte Sparte für rezeptfreie Medikamente schloss Sanofi-Chef Olivier Brandicourt am Montag in einen Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg dagegen aus.

Landesbank Helaba in schwierigem Umfeld mit stabilen Ergebnissen

FRANKFURT - Das Zinstief und der harte Wettbewerb um Kunden machen der Landesbank Hessen-Thüringen zu schaffen. Sowohl der Zinsüberschuss als auch das Provisionsergebnis lagen im ersten Quartal unter den Ergebnissen des Vorjahreszeitraums, wie Deutschlands viertgrößte Landesbank am Montag in Frankfurt mitteilte. Wegen positiver Bewertungseffekte stieg der Vorsteuergewinn dennoch leicht auf 79 (Vorjahreszeitraum: 75) Millionen Euro, ebenso der Überschuss mit 52 (47) Millionen Euro.

Weitere Meldungen

-Europa-Park Rust geht von einem Millionenschaden nach Brand aus

-ROUNDUP: Verbot von Plastikgabeln und Co. soll Milliarden sparen

-Karlsruhe will noch in diesem Jahr über Bettensteuern urteilen

-Rentenpräsidentin fordert höheres Geldpolster

-Gedenkfeier für vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub

-Debatte um neue Regeln zur Organspende nimmt Fahrt auf

-'BamS': Höhere Briefkosten möglich - Rekord bei Post-Beschwerden?

-Presse: Vekselberg verklagt schweizerische Großbanken

-Marktforscher: Deutsche kaufen ihr Eis öfter im Handel

-Luxair: Größeres Flugzeug zwischen Saarbrücken und Berlin

-Rekordvertrag: EHF erlöst über 500 Millionen Euro in zehn Jahren

-Sonderbeauftragter: Keine schnellen Erfolge bei sauberer Luft

-Deutsche Bahn weitet City Ticket und Super Sparpreis aus

-Netzagentur-Chef: Werden Vodafone und Telekom gleich behandeln

-Trump: Chinas Telekomausrüster ZTE darf US-Geschäft fortsetzen

-Verdi ruft zu Warnstreik in norddeutschen Helios-Kliniken auf

-Fahrgastverband: Berliner U-Bahn droht große Krise

-BER-Betrugsprozess: Gericht regt Gespräch zwischen Parteien an

-Vontobel-CEO: Es wird zu einem deutlichen Personalabbau kommen

-Automobilzulieferer Brose plant für Zukäufe rund zwei Milliarden Euro

-'Bild': Cheflobbyist Thomas Steg vor Rückkehr zu Volkswagen

-Verbraucher beschweren sich über irreführende Gütesiegel

-Trumps Ex-Wahlkampfchef berät T-Mobile US bei Milliarden-Fusion

-Betriebsrat: Formfehler bei Opel-Abfindungsprogramm

-Ministerin: Firmen sollten Diesel in belasteten Orten nachrüsten

-Vogelschutz könnte Windenergieausbau westlich von Sylt behindern

-Spitzenwerte für dramatisches Champions-League-Finale im ZDF°

