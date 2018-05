BERLIN (Dow Jones)--Die SPD spricht sich für einen engen Dialog mit Russland aus und wendet sich damit gegen den eigenen Außenminister Heiko Maas. Das Bekenntnis zur traditionellen Russlandpolitik gab Generalsekretär Lars Klingbeil nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin bekannt. "Wir wollen den Dialog mit Russland, wir suchen den Dialog mit Russland", sagte Klingbeil. Die deutsch-russischen Beziehungen haben für die SPD nach seinen Worten "traditionell eine hohe Bedeutung." Derzeit seien die Beziehungen zum Kreml wegen der Annexion der Krim und der Politik in der Ostukraine auf eine harte Probe gestellt.

Maas hatte nach seinem Amtsantritt überraschend mehr Distanz in dem seit Jahrzehnten von Nähe geprägten Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und Moskau angekündigt und Russland dafür kritisiert, offensiv und mit "zunehmender Feindseligkeit" gegen den Westen zu arbeiten. Der Außenminister nahm an der Sitzung des Parteivorstands teil. Die Diskussion sei solidarisch geführt worden und habe über eine Stunde gedauert, so der Generalsekretär.

Vor allem die Parteigranden aus Ostdeutschland, wie die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Dietmar Woidke und Manuela Schwesig, stellten sich offen gegen den Schwenk des Außenministers. "Deutschland und Russland haben ein gemeinsames Interesse, wieder zu einer engeren Partnerschaft zurückfinden", betonte Schwesig beispielsweise. Die neuen Länder sind härter von den Sanktionen betroffen, die es den Unternehmen dort erschweren, Handel mit Russland zu treiben. Maas' Vorgänger Sigmar Gabriel hatte noch die schrittweise Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht.

Klingbeil erklärte, die Strafmaßnahmen könnten erst zurückgenommen werden, wenn das Abkommen von Minsk für eine Befriedung des Donbas umgesetzt werde.

May 28, 2018 08:54 ET (12:54 GMT)

