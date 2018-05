Frankfurt - Der Euro ist am Montag nach anfänglichen Gewinnen zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken unter Druck geraten. Von dem vorläufigen Aus für eine populistische Regierung in Italien hat der Euro nur vorübergehend profitiert. Bis am Nachmittag fiel die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1636 US-Dollar, was dem niedrigsten Stand seit November 2017 entspricht. Im frühen Handel war der Kurs noch bis auf 1,1728 Dollar gestiegen.

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt der Euro am Montag eine ähnliche Bewegung. Nach anfänglichen Gewinnen fiel die Gemeinschaftswährung bis am Nachmittag auf 1,1570 Franken zurück. Am Morgen war der Kurs noch auf 1,1630 Franken gestiegen. Der Dollar/Franken-Kurs ...

