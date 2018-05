Die kanadische Global Atomic (TSX-V GLO / WKN A2JAQL) ist eine Ausnahmeerscheinung in der Explorationsbranche. Denn die Gesellschaft schreibt schon schwarze Zahlen. Und das nicht zu knapp, wie die Zahlen zum ersten Quartal 2018 zeigen. Global Atomic nämlich hält 49% der Anteile an einer Zinkrecycling-Anlage in der Türkei, die dem Unternehmen regelmäßig schöne Einnahmen beschert. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...