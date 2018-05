Berlin (ots) - Digitalisierung - an diesem Begriff kommt im Mobilitätssektor niemand mehr vorbei, sei es auf der Schiene oder auf der Straße. Hand in Hand mit dem Thema geht die Elektrotechnikbranche. Sie gilt als eine der Schlüsselindustrien für die digitale Entwicklung der Mobilität. Eine eigene B2B-Marketingplattform für diesen Markt schafft erstmals die Mobility Electronics Suppliers Expo - kurz: MES - von 5. bis 7. November 2019.



Die Messe Berlin GmbH wird auf dem Berliner Messegelände die Spezialisten der Elektronikzulieferindustrie aus den Mobilitätsbereichen Automobil, Nutzfahrzeug und Schienenverkehr zusammenbringen. Geplant ist eine Durchführung der Messe im Zweijahresturnus. Inhaltlich begleitet wird sie von kurzen und konzentrierten Dialogforen. Als Fachbesucher angesprochen sind Fahrzeughersteller sowie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung.



"Vor dem Hintergrund des omnipräsenten Themas Digitalisierung, das in allen wichtigen Lebensbereichen eine zunehmende Rolle spielt, werden in der Mobilitätsbranche insbesondere die Themen autonomes Fahren, Elektrifizierung und Konnektivität die nächsten Jahrzehnte beherrschen. Die wesentlichen Protagonisten dieser Entwicklung sind die Unternehmen der Elektronikzulieferindustrie. Deshalb macht das Angebot einer verkehrssystemübergreifenden Fachmesse für diesen Industriezweig der Mobilität Sinn." so Matthias Steckmann, zuständiger Geschäftsbereichsleiter bei der Messe Berlin.



Die MES wird unterstützt vom ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., welcher das gesamte Angebotsspektrum der Elektronikbranche abdeckt. Mit seinen über 200 mobilitätsspezifischen Mitgliedsunternehmen ist er ein starker Partner. "Wir unterstützen das Konzept, weil es im Unterschied zu anderen Veranstaltungsformaten zum Thema Digitalisierung auf einen Industriezweig fokussiert ist, der wesentlich die Zukunft der Mobilität prägt und weiter prägen wird" so Olaf Zinne, Leiter der Plattform Smart Mobility im ZVEI. "Eine Fachmesse in dieser Angebotskonzentration bietet die Möglichkeit des sehr spezialisierten Austausches. Wir werden die Gelegenheit nutzen im Rahmen der Dialogforen dazu beizutragen." so Zinne weiter.



Ebenfalls beteiligt ist die Wolfsburg AG, die bereits sehr erfolgreich und in enger Zusammenarbeit mit der Messe Berlin die IZB - Internationale Fachmesse für die Automobilzulieferindustrie - in Wolfsburg veranstaltet. "Das Konzept der MES ist eine sinnvolle Ergänzung des Messeangebotes in den ungeraden Jahren, zumal es den Elektronikzulieferunternehmen der Mobilitätsbranche eine sehr spezialisierte Plattform bietet. Das ist die Kernindustrie für die digitale Entwicklung der Branche. Unser Team Messen und Kongresse unterstützt das Thema mit der Durchführung eines Dialogforums", berichtet Stephan Böddeker, Leiter MobilitätsWirtschaft der Wolfsburg AG.



Mobility Electronics Suppliers Expo (MES):



Veranstaltungstermin: 5. - 7. November 2019



Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 10 - 18 Uhr



Veranstaltungsort: Berlin ExpoCenter City (Eingang Süd)



