Altiplano verstärkt das Managementteam und stellt die Weichen für Wachstum

EDMONTON, 28. Mai 2018 - Altiplano Minerals Ltd. (APN:TSXV) (ALTPF:OTCQB) (9AJ1:FWB) (APN oder das Unternehmen) freut sich, zu berichten, dass Herr Salvatore Peralta zugestimmt hat, dem Managementteam des Unternehmens beizutreten.

CEO John Williamson sagte dazu: Salvatore Peralta ist ein erfahrener und hochmotivierter Bergbauexperte mit einem breiten Spektrum an erwiesenen Fähigkeiten und einer unternehmerischen Tatkraft, die gut zu unserer Gruppe passt. Seine Initiative, seine Führungsqualitäten, seine kreative Energie und seine überlegenen Kommunikationsfähigkeiten werden für unser Team von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, unser Geschäft auszubauen und neue Möglichkeiten in Südamerika wahrzunehmen. Wir heißen ihn herzlich willkommen und stellen damit die Weichen für Wachstum. Wir freuen uns darauf, Renditen für unsere Aktionäre zu erwirtschaften.

Herr Peralta ist ein mehrsprachiger Bergbauingenieur mit über zehn Jahren Berufserfahrung in der kurz- und langfristigen Minenplanung, der Ablauf- und Produktionsplanung, der Bohr- und Sprengplanung, der Anlagenverwaltung, der Untersuchung und dem Design von geotechnischer und felsmechanischer Ausrüstung sowie der allgemeinen Minenproblemlösung. Er promovierte an der McGill University in Bergbau- und Werkstofftechnik (2018), wo er als wissenschaftliche Hilfskraft, Assistent, Tutor, Aufsichtsführender, Nachrichtenreporter, Radiomoderator und Kommunikationsmanager im Multimediabereich arbeitete und gleichzeitig als Vice-President der Graduate Students Association tätig war.

Herr Peralta wurde von der McGill University berufen und erhielt auf Grundlage seiner hervorragenden Mr. Peralta was recruited by McGill University and awarded both the Werner Graupe International Fellowship and the McGill Engineering Doctoral Award based upon the excellence of his academic and research record,akademischen und wissenschaftlichen Leistungen, einschließlich Publikationen, Präsentationen und seines Potenzials, einen großen Einfluss auf die Qualität der Forschung an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der McGill University und auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften auszuüben, das Werner Graupe International Fellowship sowie den McGill Engineering Doctoral Award. Davor war er Chief Mine Engineer bei IMI Fabi S.p.A. in Lanzada (Italien), einem innovativen globalen Hersteller von hochwertigen industriellen Talkumprodukten, und zeichnete dort für die Minenproduktion, die geotechnische Überwachung, die Standortuntersuchung sowie die Minenplanung und -verwaltung verantwortlich. Er erwarb seinen Bachelor (2008) und Master (2011) in Bergbautechnik an der Universität Cagliari in Italien, wo er zahlreiche Stipendien erhielt und ein Praktikum in Bergbau und Mineralverarbeitung bei Sarda Silicati S.R.L. in Florinas (Italien) absolvierte.

Über Altiplano

Altiplano Minerals Ltd. (APN:TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.

