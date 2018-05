Genf - In rund zwei Monaten beginnen in der Schweiz die Sommerferien. Bereits heute zeichnet sich für 2018 ein interessantes Top-Badedestinationen-Ranking ab. Palma de Mallorca ist dabei in den beiden grossen Landesteilen der absolute Spitzenreiter. Dies geht aus der aktuellsten Buchungsnachfrage bei ebookers hervor. Bei den Langstrecken-Badedestinationen scheinen die Geschmäcker der Romands und der Deutschschweizer ebenfalls ähnlich zu sein. Punta Cana (Dominikanische Republik) und Cancun (Mexiko) haben dabei die Nase vorn.

Wenn in der Schweiz die Sommerferien näher rücken, lässt sich an den Nachfragen bei ebookers, dem führenden Online-Reisebüro der Schweiz, ablesen, wohin es Herrn und Frau Schweizer während den Sommermonaten Juni bis August zieht. Laut den aktuellen Zahlen sind Badedestinationen in Spanien und Portugal auch dieses Jahr die Spitzenreiter und belegen die ersten drei Ränge. Palma de Mallorca ist dabei die absolute Lieblings-Badedestination der Schweizer. Dies gilt gleichermassen für die Deutsch- wie für die Westschweiz. Ibiza und Funchal teilen sich wie im Vorjahr die Plätze zwei und drei, wobei Ibiza im Vergleich zu 2017 den grössten Sprung nach vorn gemacht hat (D-CH: + 25% / W-CH: + 40%).

Top 12 der Sommer-Badedestinationen 2018

(Abflug ab Zürich)

Palma de Mallorca Ibiza Funcha Hurghada Rhodos Punta Cana Cancun Kos Mykonos Sal Island Sharm el Sheikh Korfu

Dominikanische Republik und Mexiko führen die Liste der Langstrecken-Badedestinationen an

