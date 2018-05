Hier geht's zum Video

Die neue Börsenwoche begann mit einem kleine Sprung über die 13.000 beim DAX, lange hielt die gute Stimmung allerdings nicht an. Was das mit der gescheiterten Regierungsbildung in Italien zu tun hat, wie die Geldpolitik die Märkte beeinflussen könnten und warum der Ölpreis nach dem langen Anstieg zuletzt geschwächelt hat, erklärt Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets im Interview. Dabei wirft er auch eine Blick auf die anstehenden Termine in dieser Börsenwoche und gibt einen Ausblick auf die zu erwartende DAX-Performance in diesem Umfeld.