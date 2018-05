Deutsche Gerichte liegen bei der Dauer anhängiger Verfahren im europäischen Durchschnitt. Etwa 200 Tage dauert ein Verfahren hier.

Deutschland liegt mit der Dauer von Gerichtsverfahren im Mittelfeld der EU-Staaten. Wie aus einem am Montag in Brüssel veröffentlichten EU-Bericht hervorgeht, dauerten Zivil- und handelsrechtliche Streitigkeiten 2016 in der ersten Instanz knapp 200 Tage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...