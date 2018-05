von Floriana Hofmann, €uro am Sonntag In luftige Höhen ging es für den Gewinn des irischen Billigfliegers Ryanair: Die Airline erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn von 1,45 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von zehn Prozent und lag leicht über der Analystenerwartung. Auch andere Kennziffern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...