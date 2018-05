Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der anstehende Konzernumbau dürfte wohl nicht als echter Kurstreiber fungieren, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe den Eindruck gewonnen, dass die Antriebssparte des Autozulieferers als eigenständige Einheit ausgelagert werden könnte mit der Option auf einen Börsengang in den kommenden zwölf Monaten. Für einen Börsengang der Reifensparte bestehe derzeit kein Grund./edh/tih Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-05-28/15:50

ISIN: DE0005439004