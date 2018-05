Die GBP/USD Bären haben am Montag das Ruder fest in der Hand und so wurde das 2018 Tief erreicht, so dass der Handel aktuell mit einem Verlust von -0,04 % bei 1,3300 stattfindet. Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert in der Nähe des 5-Monatshoch um 94,30, da die Trader mit den Erwartungen ...

