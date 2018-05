Ab 8. Dezember 2020 zu 101,5% des un- Nennbetrags - Ab 8. Dezember 2021 zu 101,0% des Nennbetrags - Ab gs- 8. Dezember 2022 zu 100,5% des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht re- der Anleihegläubiger u.a. bei: - Kontrollwechsel - Drittverzug - ch- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten t Bilanzsumme - weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) Co- - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten - ve- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) - na- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGBJahresüberschusses nt- bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten s außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs - Positivverpflichtung An- Deutsches Recht we- nd- ba- re- s Re- ch- t Pr- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit os- Notifizierung an die BaFin (Deutschland) pe- kt Bö- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter rs- Wertpapierbörse) e Fi- DICAMA AG na- nc- ia- l Ad- vi- so- r Te- Quirin Privatbank AG ch- ni- sc- he- r Ko- or- di- na- to- r Kontakt: Frank Ostermair/Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de 28.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A1YC1F9 WKN: A1YC1F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690069 28.05.2018

