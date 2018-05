FRANKFURT (Dow Jones)--Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien hat nicht für die erhoffte Entspannung an Europas Börsen gesorgt. "Neuwahlen in Italien sind damit wieder wahrscheinlicher geworden und dies könnte de facto zu einem Referendum über die Euro-Mitgliedschaft werden", so die Societe Generale. Eine "populistische Regierung ist möglicherweise nur aufgeschoben", ergänzt ein Teilnehmer, bzw die extremen Kräfte könnten daraus möglicherweise sogar gestärkt werden.

Dies spiegelt auch der MIB-Index wieder, der in Mailand zur Eröffnung knapp 2 Prozent ins Plus sprang, diese Gewinne allerdings nur kurz behaupten konnte. Am Montagnachmittag verliert der Index 2,4 Prozent. Das gleiche Bild bei den italienischen Anleihen. Hier fiel die Rendite zehnjähriger Titel um 10 Basispunkte auf 2,34 Prozent, mittlerweile steigt sie jedoch auf 2,69 Prozent und liegt damit 25 Basispunkte über den Ständen vom Freitag.

Auch der Euro kann nur kurz von den Entwicklungen in Italien profitieren. Im asiatischen Handel war er noch bis auf 1,1728 Dollar gestiegen, nun liegt die Gemeinschaftswährung bei 1,1613 Dollar. Bestenfalls gebe es Neuwahlen in Italien, so die Commerzbank. Diese dürften kaum günstiger für die Gemeinschaftswährung ausfallen als der vergangene Urnengang. "Die Angst vor einer Euro-skeptischen Regierung wäre das Worst-Case-Szenario und treibt die Investoren um", so Analyst Vincenzo Longo von IG Italia.

Auch der DAX kann sich der negativen Gesamtverfassung an den Märkten nicht entziehen. Der Index baut am Nachmittag die Verluste aus und liegt in der Zwischenzeit 0,6 Prozent auf 12.866 Punkte im Minus. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1 Prozent auf 3.482 Punkte nach unten. Insgesamt verlaufe der Handel wegen der Feiertage in den USA und Großbritannien allerdings in ruhigen Bahnen, heißt es.

Italiens Banken werden abverkauft

Auch die italienischen Banken-Werte können die zunächst kräftigen Gewinne nicht behaupten. Die Aktien von Intesa Sanpaolo rutschen 3,9 Prozent ins Minus, Unicredit verlieren 5,1 Prozent. Zu Handelsbeginn war es für die beiden Werte in der Spitze um gut 3 Prozent nach oben gegangen. Auch Bankenwerte außerhalb Italiens werden in Mitleidenschaft gezogen. Im DAX verlieren Commerzbank 2,4 Prozent, die Aktie der Deutschen Bank hält sich mit Verlusten von 0,5 Prozent besser. Europaweit verliert der Sektor 1,8 Prozent.

Gemieden werden auch Autotitel. Hier bremsen neue Entwicklungen im Diesel-Skandal die Papiere. So hat VW die Produktion bestimmter Dieselmodelle wegen eines Problems mit der Motorkontrollleuchte gestoppt. "Weniger Produktion heißt zunächst einmal weniger Gewinn", sagt ein Marktteilnehmer. Bei Daimler belasten Berichte: Von möglicherweise unzulässigen Abschalteinrichtungen seien nicht nur bestimmte Vito-Modelle betroffen, sondern auch die C-Klasse. Die VW-Papiere fallen um 1,4 Prozent, die Daimler-Aktie reduziert sich um 1,5 Prozent.

Tendenziell negativ für den DAX bewerten Marktteilnehmer auch den Stopp von Regierungsaufträgen aus Saudi-Arabien für die deutsche Industrie. Betroffen seien unter anderem Siemens, Daimler und Bayer, heißt es am Markt. Als Grund wird die deutsche Iran-Politik genannt. "Die Probleme für den Export nehmen weiter zu", sagt ein Marktteilnehmer, der auch auf Sanktionen gegen Russland und den Iran verweist sowie auf die US-Handelspolitik und den Niedergang Venezuelas. Bayer verlieren 2,4 Prozent und Siemens 1,1 Prozent.

Weiter fallende Ölpreise stützen Fluggesellschaften

Die weiter nachgebenden Ölpreise sorgen für steigende Kurse bei den europäischen Fluggesellschaften. Die Papiere der Lufthansa legen um 2 Prozent zu, für Air France-KLM geht es um 1,2 Prozent nach oben. Weiterhin belastend für den Erdölmarkt wirkt die Aussicht einer höheren Ölproduktion wichtiger Förderländer wie Russland und Saudi-Arabien. Zudem hatten die Daten des US-Ölfelddienstleisters Baker Hughes zuletzt eine erhöhte Aktivität der Ölförderung in den USA angedeutet.

Die Aktien der Swiss Re gewinnen 0,4 Prozent. Damit kann der Abbruch der Gespräche mit Softbank den Kurs nicht weiter belasten. "Dass die Gespräche stottern war bekannt, und der Kurs hat darauf bereits negativ reagiert", sagt ein Händler. Zudem zeige sich Swiss Re weiter offen für einen Ankerinvestor. Swiss Re hatte Anfang des Jahres Gespräche mit Softbank über einen möglichen milliardenschweren Einstieg bestätigt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.482,93 -0,92 -32,43 -0,60 Stoxx-50 3.104,69 -0,40 -12,44 -2,30 DAX 12.867,83 -0,54 -70,18 -0,39 MDAX 26.664,00 -0,18 -49,20 1,77 TecDAX 2.836,14 0,42 11,97 12,14 SDAX 12.535,18 -0,03 -3,74 5,45 FTSE 0,00 0,00 0,00 0,55 CAC 5.505,51 -0,67 -37,03 3,63 Bund-Future 161,78 0,61 1,61 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Fr, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1623 -0,56% 1,1717 1,1662 -3,3% EUR/JPY 126,99 -1,06% 128,37 127,52 -6,1% EUR/CHF 1,1557 -0,40% 1,1620 1,1561 -1,3% EUR/GBP 0,8734 -0,55% 0,8791 1,1418 -1,8% USD/JPY 109,27 -0,50% 109,56 109,34 -3,0% GBP/USD 1,3307 -0,03% 1,3328 1,3313 -1,5% Bitcoin BTC/USD 7.276,42 -0,9% 7.205,34 7.479,41 -46,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,72 -0,67 -0,11 Deutschland 10 Jahre 0,35 0,40 -0,08 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,93 2,93 0,52 Japan 2 Jahre -0,15 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,46 67,88 -2,1% -1,42 +11,2% Brent/ICE 75,03 76,44 -1,8% -1,41 +15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,49 1.301,54 -0,2% -3,05 -0,3% Silber (Spot) 16,46 16,51 -0,3% -0,05 -2,8% Platin (Spot) 905,15 900,95 +0,5% +4,20 -2,6% Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,4% -0,01 -7,9% ===

May 28, 2018

