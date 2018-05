Goldcorps Ian Telfer hat ein großes Problem der Branche angesprochen: der Welt geht das Gold aus. Man erreiche aktuell den Punkt "Peak-Gold", so Telfer. Dementsprechend leitet der Chairman ein optimistisches Kursziel für das Edelmetall ab. Wachstum stößt an Grenzen Das die Goldgewinnung immer schwieriger wird, ist keine neue Erkenntnis. Schon seit Jahren steigt der Aufwand, um eine neue Unze Gold zu finden. Selbst in Zeiten großer Explorations-Investitionen wie 2012 und 2013 stieg die Zahl der neu entdeckten Vorkommen in der Folge kaum. Das hat seinen Grund: die niedrig hängenden Früchte wurden in den vergangenen 3.000 Jahren bereits vom Menschen gepflückt. Nun muss man oft in größere Tiefen oder entlegenere Regionen wie das Yukon, um große Goldvorkommen zu entdecken. Das aber ist mit höheren Risiken und deutlich höheren Kosten verbunden. Telfers Kursziel: 1.500 US-Dollar je Unze Dennoch konnte die Minenproduktion zwischen 2010 und 2017 um rund ein Fünftel auf 3.298 Tonnen gesteigert werden. Doch damit dürfte Schluss sein. Schon der Anstieg im vergangenen Jahr mit plus einem Prozent sieht überschaubar aus. "Wir befinden uns genau am Produktionshöhepunkt", ...

