Berlin (ots) - Der von Controlling-Experten als überfällig erachtete Rollenwandel des Controllers vom Zahlenknecht zum Management-Partner steht im Mittelpunkt des diesjährigen Controller-Dialoges am 15. Juni in Berlin. Mit dabei sind CEOs und CFOs führender mittelständischer Unternehmen wie u. a. von DKB Finance, Thomas Sabo, Soennecken, Caterna Vision und Tropical Islands. Moderieren wird die bekannte SAT1-Fernsehmoderatorin Gabriele Papenburg.



Die vom Berliner Systemhaus SWOT Controlling initiierte und vom Kompetenzcentrum für Entrepreneurship & Mittelstand der FOM wissenschaftlich begleitete Veranstaltung richtet sich an Controllingverantwortliche im deutschen Mittelstand. "Wir setzen dabei auf kollegialen Austausch statt auf langwierige Vortragsreihen", sagt der SWOT-Geschäftsführer Maik H. Lais, "denn wir sehen sehr deutlich, wie sich in Zeiten von Trump und Brexit die Anforderungen an die Kollegen aus dem Controlling im ambitionierten Mittelstand verändern."



Pressekontakt: Ansprechpartner für Rückfragen: SWOT Controlling GmbH Robert Werner Tel.: +49 (30) 843 887 - 0 swot.de