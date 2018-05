Bayer -2.35% Tiedemann (TIEDE001): Kauf einer Aktie zu 100,059 € --- Bilanz -48,634 € (28.05. 15:10) >> mehr comments zu Bayer: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayer_ag Bayer -2.35% Tiedemann (TIEDE001): Dividendenausschüttung: 26,180 € --- Bilanz: 51,430 € (28.05. 15:06) >> mehr comments zu Bayer: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayer_ag Banco Santander -2.08% FlorianRabe (STEADYRT): Was der Kurs von Banco Santander im Moment macht, gefaellt mir ueberhaupt nicht. Natuerlich ist die Aktie kurzfristig ueberverkauft und ich habe keine Lust, in diesen Markt hinein zu verkaufen. Aber bei der ersten Erholung werde ich ueberlegen, die Position zumindest zu verkleinern. Ich halte das Ausmass fuer uebertrieben, in dem zur Zeit...

