Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich klar gegen eine pauschale Anhebung des Renteneintrittsalters positioniert. "Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir mit der Lebensrealität von Menschen Schritt halten", sagte Heil in der n-tv-Sendung "Wieso Sie?".

Auch wenn man über flexible Übergänge in den Ruhestand reden müsse, gebe es Berufe und Menschen, "die können nicht so lange arbeiten wie einige Akademiker sich das ausdenken". Man könne nicht einfach pauschal das Eintrittsalter auf 70 oder 75 setzen. "Das ist nicht der richtige Weg", so Heil. Zur geplanten Brückenteilzeit sagte der Arbeitsminister, dass er gute Chancen sehe, "dass wir das zum 1. Januar ins Gesetzblatt und damit in die Wirklichkeit der Beschäftigten bringen".

Er wolle, dass kein Sachgrund vorliegen müsse, um in Teilzeit zu gehen, "sondern dass man frei entscheiden kann, weil das Leben sehr unterschiedlich ist", so der SPD-Politiker.