Der Index startete positiv in die neue Woche und aktuell findet der Handel auf dem Anfang November Niveau statt. Der DXY baut seine Gewinne die dritte Woche in Folge aus, während es in den letzten 7 Wochen 6-Gewinnwochen gab. Der Optimismus rund um ein mögliches Tump-Kim Treffen, die nachlassenden Befürchtungen vor einem US-China Handelskrieg und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...