Da es für die Netzentgelt-Befreiung für große Stromverbrauche zwischen 2012 und 2013 keine Gründe gab, muss Deutschland diese Beihilfen im Umfang von 300 Millionen Euro nun zurückfordern.

Die Netzentgelt-Befreiung für große Stromverbraucher in Deutschland in den Jahren 2012 und 2013 war nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter illegal. Es habe für die Befreiung keine Gründe gegeben, Deutschland müsse diese Beihilfen nun zurückfordern, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel ...

