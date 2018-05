Seitdem am 27. April die Super-Dividende von 1,50 Euro pro Aktie vom Kurs abgeschlagen wurde, ist es um die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) still geworden. So ziemlich genau diese 1,50 Euro gab die Aktie da ab. Und heute, einen Monat später, steht der Kurs immer noch da. Das wirkt, als müsste man hier nun wirklich nicht mehr hinschauen. Aber wenn man sich den Chart ansieht: Nein, das ist keineswegs langweilig, denn RWE bewegt sich zwar in einer engen Handelsspanne, aber die ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...