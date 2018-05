Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (ots/PRNewswire) - Der Huobi 2018 1H

Global Blockchain Industry Developments Report, der heute beim

Blockchain-Festival Vietnam veröffentlicht wurde, gehörte zu den

Top-Highlights der Megakonferenz. Die Veranstaltung war die erste

einer Reihe von Konferenzen, die auf der ganzen Welt stattfinden und

von Huobi Pro organisiert und präsentiert werden.



Der Huobi 1H 2018 Global Industry Outlook Report stellt für die

gesamte Branche eine wahre Schatztruhe mit Informationen dar. Dr.

Hubery Yuan, Vorstand von Huobi Research, begann seinen Vortrag mit

der Bekanntgabe von Statistiken aus dem Jahr 2017, in dem sich die

gesamte Marktkapitalisierung des digitalen Asset-Markts um das

30-fache von 17,74 Milliarden USD auf 559,76 Milliarden USD erhöhte.

Er fuhr mit der Vorstellung der Statistiken für das 1. Halbjahr 2018

fort - ein massiver Einbruch wurde ausgelöst und die Preisbewertungen

der Top 5 der digitalen Assets liegen 70 % unter den Allzeithochs,

ca. auf dem gleichen Preisniveau wie im Oktober 2017.



Dr. Yuan erklärte weiter den anhaltenden Paradigmenwandel von

"Investment-angetrieben" hin zu "Investment- und

Applikationsangetrieben". Entscheidend ist hier, dass Coins mit

unterschiedlichen Anwendungsfällen "on-chain" in Tokens übersetzt

werden, was sich im Mix der Marktkapitalisierung widerspiegelt.



Laut Bericht dürften die Token-Token-Börsen weiter zunehmen. Dr.

Yuan wies darauf hin, dass sich das Geschäft mit Token-Fiat-Währung

im Laufe der Jahre verringern wird.



Im Bericht wird unterstrichen, dass es sich bei Blockchain um eine

Technologie handelt. Es muss für diese Technologie ein Marktbedürfnis

vorhanden sein. Die Methode, einen Anwendungsfall nach der Übernahme

von Blockchain zu finden, bedeutet, den zweiten Schritt vor dem

ersten zu tun. Stattdessen sollte Blockchain nur zweckdienlich

eingesetzt werden, um den Anforderungen von Nutzern gerecht zu

werden.



Die Blockchain-Technologie zieht derzeit "Internet-killende

Applikationen" an. Laut Bericht werden zurzeit erfolgreiche

Geschäftsmodelle des Internetzeitalters auf die Blockchain kopiert

und übertragen, mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die

Marktkapitalisierung. Der erwartete Anstieg der

Blockchain-Nutzerbasis bietet immer noch großartiges Potenzial - 20

Millionen tatsächliche Verwendungen von eindeutigen

Ethereum-Adressen, die lediglich 0,5 % der Internetbasis ausmachen,

zeigen den immer noch großen Spielraum für Wachstum in der

Blockchain-Branche.



Der Huobi 1H 2018 Global Industry Outlook Report steht hier zum

Download zur Verfügung: https://blog.huobi.pro/hc/en-us/articles/360

000085781-2018-Global-Blockchain-Industry-Developments-Report.



