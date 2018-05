BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat gegen den Autokonzern Daimler eine Zulassungssperre für bestimmte Diesel-Modelle erlassen. Das geht aus einer ergänzenden Erläuterung hervor, die das Ministerium verbreiten ließ. Betroffen davon sind neue Fahrzeuge wie der Mercedes-Transporter Vito mit einer 1,6 Liter-Dieselmaschine der Abgasklasse Euro 6 aus der Motorserie OM626. "In weiterer Konsequenz des Bescheides ist betroffenen Neufahrzeugen ...im Einklang mit der EG-Typgenehmigungsrichtlinie 2007/46/EG die Zulassung zum Straßenverkehr zu verweigern", teilte das Haus von Minister Andreas Scheuer (CSU) mit.

Scheuer hatte am Morgen Daimler-Chef Dieter Zetsche getroffen und ihm eine Frist bis 15. Juni gesetzt, um die Probleme in den Griff zu bekommen und machbare Lösungen auf den Tisch zu legen. Die Experten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hatten zuvor eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung bei genannten Vitos entdeckt. Die Software sorgt dafür, dass die Abgase nicht mehr richtig gesäubert werden und dadurch mehr giftige Stickoxide in die Luft gelangen. Bisher geht es dabei nur um 6.300 Wagen weltweit.

Doch die Dimension könnte weitaus größer sein. Einem Bericht zufolge müssen insgesamt rund 120.000 Daimler-Diesel auf mögliche unzulässige Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung untersucht werden. Dabei handele es sich um weltweit rund 40.000 Dieselmotoren im Vito und 80.000 in der C-Klasse. Das berichtete die Bild am Sonntag. Das Blatt hatte gemeldet, dass die betroffenen Motoren aus der Reihe "OM626" stammen. Der Grundmotor wird von Renault gebaut und in einer zweiten Stufe von Daimler komplettiert.

Die bereits als manipuliert identifizierten Transporter muss Daimler nun in die Werkstätten zurückrufen und mittels Softwareupdates in einen vorschriftsmäßigen Zustand bringen. Das Unternehmen wehrt sich gegen das Urteil des KBA, dass die Abschalteinrichtungen illegal sind. Notfalls wollen die Stuttgarter klagen. Bei einem vorsätzlichen Rechtsverstoß könnten mögliche Schadenersatzklagen und Strafzahlungen deutlich teurer werden, wie das Beispiel VW zeigt. Ein zweites Treffen zwischen Scheuer und Zetsche ist bereits anberaumt.

