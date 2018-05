ROUNDUP: Regierungs-Chaos in Italien lässt Finanzmärkte beben

MAILAND - Nach einem kurzen Anflug von Erleichterung hat die geplatzte Regierungsbildung in Italien die Finanzmärkte stark unter Druck gesetzt. Zwar hatten die Anleger zunächst kurz aufgeatmet, weil die Liaison der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Partei Lega vorerst gescheitert ist. Doch die Stimmung kippte schnell und die Furcht vor einem dauerhaften Regierungs-Chaos gewann die Oberhand. Die Börse in Mailand geriet ins Schlingern und die Renditen auf italienische Staatspapiere stiegen rasant. Auch über Italien hinaus gab es starke Verunsicherung. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand in diesem Jahr.

Cottarelli: Neuwahl in Italien entweder im Herbst oder 2019

ROM - Der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli will Italien zu einer Neuwahl führen. Wenn er im Parlament das Vertrauen bekomme, werde er den Haushalt durchbringen, dann könnte Anfang 2019 gewählt werden, sagte Cottarelli am Montag in Rom, nachdem Präsident Sergio Mattarella ihm das Mandat erteilt hatte, eine Übergangsregierung zusammenzustellen. Bekomme er keine Zustimmung im Parlament, würde eine "sofortige" Neuwahl angepeilt - das könnte "nach August" passieren.

ROUNDUP: Türkische Lira legt stark zu - Notenbank vereinfacht Geldpolitik

ANKARA/FRANKFURT - Eine deutliche Vereinfachung der Geldpolitik in der Türkei hat der Landeswährung Lira am Montag erheblichen Auftrieb verliehen. Gegen Mittag stieg die Lira zu US-Dollar und Euro um jeweils mehr als drei Prozent. Für einen Dollar mussten 4,57 Lira gezahlt werden, für einen Euro wurden 5,32 Lira fällig.

Presse: Debatte über Abwahl von Rajoy startet am Donnerstag

MADRID - Das spanische Parlament wird nach Medienberichten Ende der Woche über den von den Sozialisten eingebrachten Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Mariano Rajoy debattieren und abstimmen. Die Sitzungen im Madrider Congreso de los Diputados würden am Donnerstag und Freitag stattfinden, berichtete die Zeitung "El País" unter Berufung auf die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE). PSOE-Mitglieder bestätigten diese Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Die offizielle Mitteilung von Parlamentspräsidentin Ana Pastor stand zunächst noch aus.

ROUNDUP: USA verhandeln wieder mit Nordkorea über Gipfel - Trump optimistisch

SEOUL/WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat die Vorbereitungen zu einem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nach seiner abrupten Absage wieder auf den Weg gebracht. Ein US-Verhandlungsteam sei am Sonntag in Nordkorea eingetroffen, um den Gipfel vorzubereiten, schrieb Trump auf Twitter. Das südkoreanische Außenministerium bestätigte am Montag, dass sich Unterhändler der USA und Nordkoreas im Grenzort Panmunjom träfen. Es nannte jedoch keine Details.

Handelsstreit mit USA: Merkel signalisiert Gesprächsbereitschaft

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Zollstreit mit den USA kurz vor dem Auslaufen einer amerikanischen Frist Gesprächsbereitschaft signalisiert. Es gehe darum, die richtige Antwort zu finden, sagte Merkel am Montag auf einem Kongress in Berlin. Die CDU-Chefin verwies aber zugleich auf das "Damoklesschwert". US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, EU-Unternehmen nur bis zum 1. Juni von den im März eingeführten US-Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Die US-Regierung prüft zudem, Einfuhrzölle auf Autos zu verhängen.

RATING: Moody's droht Italien mit Verschlechterung der Kreditwürdigkeit

LONDON - Die jüngsten politischen Entwicklungen in Italien sorgen nun auch bei Ratingagenturen für Beunruhigung. Am späten Freitagabend verkündete Moody's, die Einstufung der Kreditwürdigkeit des Landes auf eine Herabsetzung zu prüfen. Bisher bewertet die US-Agentur Italien mit "Baa2", damit wäre eine Investition in römische Staatsanleihen eine durchschnittlich gute Anlage.

