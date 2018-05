Das Castle Craig Hospital ist eigentlich auf Drogensüchtige spezialisiert. Nun hat es eine neue Zielgruppe: Bitcoin-Junkies.

Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt: Für Bitcoin-Anleger waren die vergangenen Monate eine Achterbahn der Gefühle. Binnen Stunden konnten Händler viel Geld verdienen - oder verlieren. Das ständige Auf- und Ab der Kryptowelt schlägt manchen Bitcoin-Tradern dabei auf die Psyche.

Das zumindest legen Suchtexperten der schottischen Klinik Castle Craig nahe. Das Krankenhaus in der Nähe von Edinburgh ist eigentlich auf die Behandlung von Alkohol- und Spielabhängigen spezialisiert. Nun hat es seine Zielgruppe offenbar auf Anleger erweitert, denen das Handeln mit der Kryptowährung zur Last wird. So hat die Klinik eine Anleitung im Umgang mit der Sucht nach dem Handel mit Kryptowährungen veröffentlicht.

Anhand eines Fragebogens kann jeder den Sucht-Schnellcheck machen: Gebe ich viel Geld für Kryptowährungen aus? Verbringe ich viel Zeit damit, über Kryptowährungen nachzudenken? Und: Habe ich versucht, mit dem Handeln von Kryptowährungen ...

