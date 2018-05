Ökonomen schauen mit großer Skepsis auf Italien. Die politische Krise dort sei noch nicht gelöst.

Erneut hat die politische Unsicherheit in Italien und die wahrscheinlich anstehenden Neuwahlen den Eurokurs auf Talfahrt geschickt. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel bis am Montagnachmittag bis auf 1,1608 US-Dollar. Dies war der niedrigste Stand seit November 2017. Im frühen Handel war er noch bis auf 1,1728 Dollar gestiegen, nachdem er am Freitag noch deutlich unter diese Marke gerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1644 (Freitag: 1,1675) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8565) Euro.

Von dem vorläufigen Aus für eine eurokritische italienische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega hatte der Eurokurs nur im frühen Handel profitiert. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte sich geweigert, den Euro-Kritiker Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen. Jetzt soll zunächst eine Technokratenregierung gebildet werden. Bereits am Vormittag drückten die Sorgen über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...