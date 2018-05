Da der ATX zuletzt etwas schwächer war, habe ich am Freitag bei Kurs 3,63 Euro den Protective Put der DB (DE000DS1CGQ1) auf den ATX auf meinem Hello bank! Konto verkauft. Dieser Put wurde im gabb Nr.44 zu 3,05 Euro als Kauf in Zusammenhang mit meinem wikifolio Stockpicking Österreich kommuniziert. Hintergrund ist, dass zum Zeitpunkt meines wikifolio-Starts noch keine Zertifikate möglich waren und das halt jetzt so im Prospekt steht und ich auf mittlerweile im wikifolio-Universum verfügbare Produkte nicht zugreifen kann. Freilich sieht man das auch nicht in der Performance des wikifolios, die täglich auf Seite 3 kommuniziert wird. Aber als Idee (samt Durchführung) wollte ich es kommuniziert haben. Und es waren 20 Prozent Plus. Sichtbar im wikifolio ist...

