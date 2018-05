Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien hat am Montag für Ernüchterung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der freundlich gestartete Leitindex Dax gab seine Gewinne sukzessive ab, drehte gegen Mittag in den roten Bereich und schloss 0,58 Prozent tiefer bei 12 863,46 Punkten. Angesichts der Feiertage in London und New York, wo kein Aktienhandel stattfand, hielten sich die Aktivitäten der Marktteilnehmer hierzulande allerdings in Grenzen.

In der zweiten deutschen Börsenreihe sank der Index der mittelgroßen Werte MDax zu Wochenbeginn um 0,33 Prozent auf 26 624,19 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax behauptete hingegen ein Plus von 0,30 Prozent auf 2832,73 Punkte./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0204 2018-05-28/17:55