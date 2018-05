Nachdem die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) seit drei Tagen nach unten durchgereicht wird, was vor allem auf der Entwicklung in Italien und deren Konsequenz für den europäischen Anleihemarkt basiert, klingt es etwas seltsam, davon zu sprechen, dass sich die Aktie der entscheidenden charttechnischen Klippe erst nähert. Aber im längerfristigen Bild auf Wochenbasis sieht man: Das könnte in der Tat noch viel ungemütlicher werden.

Im Bereich zwischen 8,48 und 8,75 Euro befindet sich eine Zone mit mehreren charttechnischen Wendemarken, deren Überwinden Anfang 2017 ...

