ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Montag weitgehend den negativen Tendenzen der übrigen europäischen Börsen entziehen können. Die Märkte der EU-Länder standen wegen der politischen Krise in Italien unter Druck. Dort wird mit Neuwahlen gerechnet, nachdem eine Regierung aus Links- und Rechtspopulisten an Staatspräsident Sergio Mattarella gescheitert ist.

Teilnehmer befürchten eine länger anhaltende politische Unsicherheit und einen möglicherweise noch verschärften Anti-Euro-Kurs im Wahlkampf. In dieser Lage erschien das Nicht-EU-Mitglied Schweiz als sicherer Hafen. Dabei verlief das Geschäft ruhig, denn in Großbritannien und den USA wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 8.775 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,01 (zuvor: 45,43) Millionen Aktien.

Die Aktien der Swiss Re gewannen 0,4 Prozent. Damit konnte der Abbruch der Gespräche mit Softbank den Kurs nicht weiter belasten. "Dass die Gespräche stottern war bekannt, und der Kurs hat darauf bereits negativ reagiert", sagte ein Händler. Zudem zeige sich Swiss Re weiter offen für einen Ankerinvestor. Swiss Re hatte Anfang des Jahres Gespräche mit Softbank über einen möglichen milliardenschweren Einstieg bestätigt.

Die Swatch-Aktie verlor 1,9 Prozent, wobei aber der größte Teil der Verluste auf die Dividendenzahlung am Tag zuvor zurückging. Diese belief sich auf 7,50 Franken, die Aktie verlor 9,10 Franken. Die Titel des Wettbewerbers Richemont rückten um 0,6 Prozent vor.

Unter den Schwergewichten ragten Nestle mit einem Plus von 0,8 Prozent heraus. Novartis gewannen 0,3 Prozent und Roche tendierten kaum verändert.

May 28, 2018

