Zürich - Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien hat zu Wochenbeginn nur für eine kurze Erholung am Schweizer Aktienmarkt gesorgt. In Rom hatte der gemeinsame Ministerpräsidenten-Kandidat der bislang angestrebten Populisten-Koalition am Sonntag den Regierungsauftrag zurückgegeben. Damit seien auch Neuwahlen in Italien wieder wahrscheinlicher geworden, sagten Händler. Und diese könnten sich als ein Referendum über die Euro-Mitgliedschaft Italien herausstellen.

In der Folge wertete der Schweizer Franken wieder zum Euro auf. So steht die Gemeinschaftswährung mittlerweile wieder deutlich unter der 1,16er-Marke, die sie im frühen Handel noch übersprungen hatte. Zudem hätten am Nachmittag die Impulse vom New Yorker Aktienmarkt gefehlt, wo die Börsen wegen des Feiertags "Memorial Day" zum Wochenauftakt geschlossen sind.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag 0,19 Prozent höher bei 8'775,45 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,13 Prozent auf 1'455,44 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23 Prozent auf 10'505,10 Punkte. Bei den Blue Chips kamen auf 18 Gewinner 12 Verlierer.

Auf Unternehmensseite standen vor allem Swiss Re an einem an sich eher nachrichtenarmen Tag im Fokus. ...

