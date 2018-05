Die gescheiterte Regierungsbildung und die Aussicht auf Neuwahlen in Italien lassen die Frankfurter Anleger nicht kalt.

Der Dax hat seinen Rückenwind verloren. War das Frankfurter Börsenbarometer kurz nach Handelsbeginn noch um 0,76 Prozent geklettert und dabei über die psychologisch wichtige Schwelle von 13.000 Punkten gesprungen, ging abwärts. Zum Handelsschluss lag der Dax 0,6 Prozent im Minus bei 12.863 Punkten.

Dabei sorgte die vorerst gescheiterte Regierungsbildung durch populistische Kräfte in Italien für Erleichterung. Angesichts der Feiertage in London und New York hielten sich die Aktivitäten der Händler allerdings in Grenzen.

Auch die zweite deutschen Börsenreihe verlor: Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab 0,3 Prozent auf 26.624 Punkte nach. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es aber um 0,3 Prozent auf 2832 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 rutschte um 0,9 Prozent auf 3482 Zähler.

Erneut hat die politische Unsicherheit in Italien den Eurokurs auf Talfahrt geschickt. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel bis am Montagnachmittag bis auf 1,1608 US-Dollar. Dies war der niedrigste Stand seit November 2017. Hauptgrund ist das Nein des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella zum Plan der populistischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...