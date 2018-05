Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-05-28 / 17:54 *Medienmitteilung* *ASMALLWORLD blickt auf ein erfolgreiches, ausverkauftes ASW Summer Weekend in Saint Tropez zurück und kündigt einen neuen Flagship Event in Marbella an* Zürich, 28.05.2018 - Am vergangenen Wochenende hat ASMALLWORLD in der legendären Jetset Destination Saint Tropez über 150 Gäste zur zweiten Ausgabe des ASW Summer Weekends willkommen geheissen. Aufgrund des fortlaufenden Erfolges der Flagship Event Serie, wird mit Marbella eine neue top Destination in den Event-Kalender aufgenommen. Das Wochenende findet vom 7.-9. September statt. Ebenfalls wurde die 9. Ausgabe des jährlichen ASW Winter Weekends in Gstaad, 14.-16. Dezember bestätigt. _Über 150 Gäste nahmen am ausverkauften ASW Summer Weekend in Saint Tropez teil_ Nach der erfolgreichen Einführung des ASW Summer Weekends im Jahr 2017, hat ASMALLWORLD letztes Wochenende seine Gäste das zweite Mal in die Jetset Destination Saint Tropez geführt. An den ausverkauften Flagship Event an der Französischen Riviera kamen über 150 Gäste aus über 30 Städten um den Anfang der Sommersaison 2018 zu feiern. Gäste waren im Fünfsternehotel Hotel de Paris untergebracht, dinierten in den Restaurants L'Opera und La Petite Plage, genossen die Sonne im Beach-Club Bagatelle Beach und tanzten im legendären Nachtclub Les Caves du Roy. Die Teilnahmegebühren für das Wochenende bewegten sich zwischen EUR 2'000 für ein Einzelzimmer und EUR 4'000 für eine Suite für zwei Personen und beinhalteten Übernachtung, Verpflegung und Entertainment. ASMALLWORLD CEO Jan Luescher ist mit dem Wochenende sehr zufrieden: «Es freut mich zu sehen, dass wir den Event ausbauen und die Teilnehmerzahl steigern konnten. Saint Tropez ist wie Gstaad ein fixer Meilenstein in unserem Event-Kalender geworden.» *ASW Endless Summer Weekend in Marbella - neuer Flagship Event* Aufgrund des fortlaufenden Erfolges der Flagship Events, wird ASMALLWORLD dieses Jahr ebenfalls mit Marbella einen weitern Hotspot in den Event-Kalender aufnehmen. Vom 7. bis zum 9. September werden ASMALLWORLD Mitglieder die Möglichkeit haben, den Sommer mit einem einmaligen Spätsommer-Event stilvoll ausklingen zu lassen. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen und stösst auf reges Interesse. "Unsere Mitglieder haben uns gebeten, dass wir unsere Events kontinuierlich ausbauen. Sie vertrauen uns, dass wir für sie einmalige Erlebnisse kreieren, welche sie in familiärer Atmosphäre mit anderen Mitgliedern teilen können. Die ersten Ticketverkäufe für unseren nächsten Event fanden dann auch gleich in Saint Tropez statt und ich bin zuversichtlich, dass Marbella das Potential hat ein weiterer jährlicher Fixpunkt in unserem jährlichen Eventprogramm zu werden.» meint Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. *9. Ausgabe des ASW Winter Weekend in Gstaad bestätigt* Zusätzlich zum neuen Flagship Event in Marbella, bestätigt ASMALLWORLD, dass die 9. Ausgabe des ASW Winter Weekends in Gstaad, in den Schweizer Alpen, stattfinden wird. Das mittlerweile traditionsreiche und glamouröse Wochenende wird vom 14. bis zum 16. Dezember im Gstaad Palace durchgeführt, welches exklusiv für die Gäste von ASMALLWORLD eine Woche vor Saisoneröffnung die Türen für diesen Event aufmacht. Im Jahr 2017 nahmen über 250 Gäste aus 25 verschiedenen Ländern am Event teil, inklusive Überraschungsgast Wyclef Jean, der mit einem Privatkonzert für die musikalische Unterhaltung sorgte. Anlässlich des traditionellen ASMALLWOLD Foundation Gala Dinners, kamen über 100.000 Schweizer Franken für den Wiederaufbau der Karibikinsel Barbuda zusammen. *Kontakt:* ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com *ASMALLWORLD - share the good life* ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. 