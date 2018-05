Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien ruhte der Handel wegen des Feiertags "Spring Bank Holiday". In den USA fand wegen des Feiertages "Memorial Day" kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.482,64 -0,93% -0,61% Stoxx50 3.105,42 -0,38% -2,28% DAX 12.863,46 -0,58% -0,42% CAC 5.508,93 -0,61% +3,70% DJIA 24.753,09 -0,24% +0,14% S&P-500 2.721,33 -0,24% +1,78% Nasdaq-Comp. 7.433,85 +0,13% +7,68% Nasdaq-100 6.960,92 +0,16% +8,83% Nikkei-225 22.481,09 +0,14% -1,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,9 +73

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,56 67,88 -1,9% -1,32 +11,4% Brent/ICE 75,30 76,44 -1,5% -1,14 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,50 1.301,54 -0,2% -3,05 -0,3% Silber (Spot) 16,48 16,51 -0,2% -0,03 -2,7% Platin (Spot) 903,40 900,95 +0,3% +2,45 -2,8% Kupfer-Future 3,06 3,08 -0,4% -0,01 -7,9%

Weiterhin belastend für den Erdölmarkt wirkte die Aussicht einer höheren Ölproduktion wichtiger Förderländer wie Russland und Saudi-Arabien. Zudem hatten die Daten des US-Ölfelddienstleisters Baker Hughes zuletzt eine erhöhte Aktivität der Ölförderung in den USA angedeutet. Gold bewegte sich nch dem Rückgang am Freitag bewegte volatil seitwärts. Es profitierte kaum von seinem Status als sicherer Hafen, trotz der Krise in Italien und anderer geopolitischer Unsicherheiten. Vor allem auch der feste Dollar verhinderte Kiurshewinne. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.299 Dollar.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien hat nicht für die erhoffte Entspannung gesorgt. "Neuwahlen in Italien sind damit wieder wahrscheinlicher geworden und dies könnte de facto zu einem Referendum über die Euro-Mitgliedschaft werden", so die Societe Generale. Eine "populistische Regierung ist möglicherweise nur aufgeschoben", ergänzte ein Teilnehmer, bzw die extremen Kräfte könnten daraus möglicherweise sogar gestärkt werden. Dies spiegelte auch der MIB-Index wieder, der in Mailand zur Eröffnung knapp 2 Prozent ins Plus sprang, diese Gewinne allerdings nur kurz behaupten konnte. Zum Handelsschluss verlor der Index 1,8 Prozent. Das gleiche Bild bei den italienischen Anleihen. Hier fiel die Rendite zehnjähriger Titel zunächst um 10 Basispunkte auf 2,34 Prozent, im späten Geschäft stieg sie jedoch auf 2,66 Prozent und lag damit 20 Basispunkte über den Ständen vom Freitag. Auch die italienischen Banken-Werte konnten die zunächst kräftigen Gewinne nicht behaupten. Die Aktien von Intesa Sanpaolo rutschten 3,2 Prozent ins Minus, Unicredit verloren 3,8 Prozent. Zu Handelsbeginn war es für die beiden Werte in der Spitze um gut 3 Prozent nach oben gegangen. Auch Bankenwerte außerhalb Italiens wurden in Mitleidenschaft gezogen. Im DAX verloren Commerzbank 2,3 Prozent, die Aktie der Deutschen Bank hielt sich mit Verlusten von 0,9 Prozent besser. Europaweit verlor der Sektor 0,8 Prozent. Gemieden wurden auch Autotitel. Hier bremsten neue Entwicklungen im Diesel-Skandal die Papiere. So hat VW die Produktion bestimmter Dieselmodelle wegen eines Problems mit der Motorkontrollleuchte gestoppt. Bei Daimler belasteten Berichte: Von möglicherweise unzulässigen Abschalteinrichtungen seien nicht nur bestimmte Vito-Modelle betroffen, sondern auch die C-Klasse. Die VW-Papiere fielen um 1,8 Prozent, die Daimler-Aktie reduzierte sich um 1,3 Prozent. Die weiter nachgebenden Ölpreise sorgten für steigende Kurse bei den europäischen Fluggesellschaften. Die Papiere der Lufthansa legten um 1,4 Prozent zu, für Air France-KLM ging es um 1,1 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Fr, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1629 -0,51% 1,1717 1,1662 -3,2% EUR/JPY 127,19 -0,90% 128,37 127,52 -6,0% EUR/CHF 1,1553 -0,44% 1,1620 1,1561 -1,3% EUR/GBP 0,8738 -0,50% 0,8791 1,1418 -1,7% USD/JPY 109,38 -0,40% 109,56 109,34 -2,9% GBP/USD 1,3308 -0,02% 1,3328 1,3313 -1,5% Bitcoin BTC/USD 7.251,96 -1,3% 7.205,34 7.479,41 -46,9%

Der Euro zeigte sich von der Entwicklung in Italien belastet, nachdem er nur kurzzeitig davon profitiert hatte. Im asiatischen Handel war er am Montag noch bis auf 1,1728 Dollar gestiegen, im späten Verlauf markierte er bei 1,1607 Dollar ein neues Jahrestief. Bestenfalls gebe es Neuwahlen in Italien, so die Commerzbank. Diese dürften kaum günstiger für die Gemeinschaftswährung ausfallen als der vergangene Urnengang. "Die Angst vor einer Euro-skeptischen Regierung wäre das Worst-Case-Szenario und treibt die Investoren um", so Analyst Vincenzo Longo von IG Italia.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Montag kein klarer Trend durchgesetzt. Damit folgten die asiatischen Börsen dem lust- und richtungslosen Handel der Wall Street vom Freitag. Übergeordnet große Themen gab es keine, Aktienanleger verfolgten die teils heftigen Bewegungen an den Devisenmärkten. Auch die Unsicherheit über den Korea-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un sowie der anhaltende Ölpreisverfall hätten im Blick gestanden, hieß es. Mit der näherrückenden Fußball-WM stieg auch das Fußballfieber in China, Aktien von Alkoholanbietern und solche mit Bezug zum Sport liefen besser als der Gesamtmarkt. Laobaigan Liquor wurden nur vom Tageslimit von 10 Prozent gestoppt. In Südkorea setzten Anleger auf politisches Tauwetter, was positiv für die Geschäfte wäre. Der Kospi in Seoul zählte mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent zu den festesten Länderindizes der Region. In Australien zeigte sich der S&P/ASX-200 leichter - belastet vom anhaltenden Ölpreisverfall. Nach einem Dreijahreshoch am vergangenen Montag folgte der Absturz in der vergangenen Woche für australische Energiewerte, die nun um weitere 2,9 Prozent nachgaben. Seit dem Dreijahreshoch vor einer Woche ist der Sektor um 7,3 Prozent abgestürzt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Verkehrsminister erlässt Zulassungssperre gegen bestimmte Daimler-Diesel

Das Bundesverkehrsministerium hat gegen den Autokonzern Daimler eine Zulassungssperre für bestimmte Diesel-Modelle erlassen. Das geht aus einer ergänzenden Erläuterung hervor, die das Ministerium verbreiten ließ. Betroffen davon sind neue Fahrzeuge wie der Mercedes-Transporter Vito mit einer 1,6 Liter-Dieselmaschine der Abgasklasse Euro 6 aus der Motorserie OM626.

Deutsche Bank meldet bei Postbank-Fusion Vollzug

Die Deutsche Bank hat die rechtliche Verschmelzung ihres Privat- und Firmenkundengeschäfts mit der Postbank abgeschlossen. Seit Freitag sei die DB Privat- und Firmenkundenbank AG im Handelsregister eingetragen, teilte die Deutsche Bank mit.

Metro baut deutschlandweit Online-Lieferung über Kooperation aus

Die Metro beschleunigt deutschlandweit den Online-Handel und die Belieferung mit Lebensmitteln. Zu diesem Zweck hat der Großhändler die seit 2016 bestehende Exklusivkooperation mit dem Online-Supermarkt Getnow.de auf breitere Füße gestellt. Ab sofort kann Getnow.de bundesweit an den Standorten der gut 100 deutschen Metro Cash & Carry-Großmärkte Niederlassungen eröffnen und von dort aus die umliegenden Städte und Regionen beliefern.

Bahn-Kunden können ab August Ticket auch für Fahrt zum und vom Bahnhof nutzen

Die Deutsche Bahn weitet das bislang nur für Bahncard-Kunden geltende City-Ticket auf fast alle Fernreisen aus: Ab August bekommen alle Passagiere, die mindestens 100 Kilometer weit fahren, auch mit dem Sparpreis und dem Flexpreis das City-Ticket, wie die Bahn mitteilte. Das bedeutet, dass sie kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Startbahnhof und am Zielbahnhof zu ihrem eigentlichen Ziel fahren können.

S&P senkt Bilfinger-Rating um eine Stufe auf BB

Bei Bilfinger entwickeln sich die wesentlichen Bonitätskennziffern nach Einschätzung von S&P Global Ratings mittelfristig nicht so wie erwartet. Die Ratingagentur senkte ihre Bewertung deshalb auf BB von BB+. Damit entfernt sich der Industriedienstleister um eine weitere Stufe von einem Investmentgrade-Rating.

Air Baltic bestellt bis zu 60 CS300 bei Bombardier

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat bei Bombardier bis zu 60 Flugzeuge des Typs CS300 besellt. Davon wurden 30 Flugzeuge fest bestellt, teilten die beiden Unternehmen mit. Für die restlichen Maschinen habe die Air Baltic Corp eine Kaufoption. Das Auftragsvolumen der 15 Flugzeuge, die ab dem vierten Quartal 2019 ausgeliefert werden sollen, wurde auf rund 2,9 Milliarden Dollar beziffert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2018 12:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.