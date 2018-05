Änderung wesentlicher Anteilsschwellen eigener Aktien gemäß § 135 Abs. 3 BörseG



Wien (pta023/28.05.2018/18:10) - Die CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") gibt bekannt, im Zuge ihres Aktienrückkaufprogramms die für eine Pflichtveröffentlichung vorgesehene Schwelle von 5% an eigenen Aktien überschritten zu haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung hält CA Immo 5.780.037 eigene Aktien, dies entspricht einem Anteil von 5,85%.



(Ende)



Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart Tel.: +43 (0)1532 5907-502 E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com Website: www.caimmo.com



ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1527523800219



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 28, 2018 12:10 ET (16:10 GMT)