Zürich (ots) - Bei einer Relocation nach Zürich oder bei

Aufenthalten ab 14 Tagen in Zürich, bietet eine zertifizierte

möblierte Wohnung an zentraler Lage komfortables Wohnen mit

Vorteilen. Die möblierten Wohnungen vom asap-zertifizierten Vermieter

PABS überzeugen mit hervorragendem Komfort, gutem Zustand,

bevorzugter Lage, Wohnqualität, Gesundheit, Sicherheit, All-inklusive

Miete und erstklassigen Dienstleistungen. Die Angebote findet man im

Internet bei http://www.pabs.ch unter Wohnungssuche.



Vorteile der Partnerschaft mit asap-zertifiziertem

Qualitäts-Anbieter



Die PABS Résidences + Appartements AG bietet als

asap-zertifizierter Qualitäts-Anbieter kostengünstig komfortable

möblierte Wohnungen in Zürich. Der weltweit geprüfte Qualitäts- und

Service-Standard von "the association of serviced apartment

providers" sichert hohe Kunden-Zufriedenheit und überzeugende

Wohnqualität durch den geprüft hohen Standard bei Dienstleistungen,

Komfort, Gesundheit und Sicherheit: http://ots.ch/3gYag3



Gutes Wohngefühl, dank Komfort, Wohnqualität und erstklassigem

Service



PABS bietet einfaches minutenschnelles Buchen und ein gutes

Wohngefühl von Anfang an. Dank hervorragendem Komfort, sehr guter

Wohnqualität und erstklassigem Service gelingt der Start bei

Relocation reibungslos und optimal. Bei temporären Aufenthalten in

Zürich ab 14 Tagen sind diese Vorteile ebenso wichtig. Für die

möblierte Wohnung sprechen (im Vergleich zu einem Hotelaufenthalt),

nebst Kostenvorteilen bei Unterkunft und Essen, auch der Komfort und

die Privatsphäre im eigenen Heim.



Die möblierten Wohnungen von PABS überzeugen durch zeitgemässe

kostengünstige All-inklusive Miete und durch komfortable Einrichtung,

die auch die Infrastruktur für kostengünstiges Kochen und gemütlichen

Essen beinhaltet. Die asap-zertifizierten Dienstleistungen umfassen

auch minutenschnelles Buchen, 5-Sterne-Service, kompetenten

Reparaturservice und 24-Stunden-Notfalldienst (7 Tage/Woche). Die

Wohnungen von PABS werden durch Renovation regelmässig aufgefrischt

und im Komfort optimiert.



Für das PABS-Team steht die Zufriedenheit der Kunden mit der

möblierten Wohnung an erster Stelle.



Originaltext: Pabs Résidences + Appartements AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055350

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055350.rss2



Kontakt:

Giancarlo Fiorio

Partner

PABS Résidences + Appartements AG

Mail: pabs@pabs.ch

Tel. +41 44 491 41 16