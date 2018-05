Mainz (ots) -



Mit "The Bravest" präsentiert das ZDF seinen Song für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Das Stück der amerikanischen Southern-Pop-Band Sir Rosevelt wird jeweils die "Bilder des Tages" im Rahmen der ZDF-WM-Übertragungen musikalisch untermalen.



Sir Rosevelt - das sind Zac Brown, Songschreiber Niko Moon und Produzent Ben Simonetti. "You can be a champion" heißt es in ihrer Fußball-Hymne, die stimmungsvoll und emotional das Mitfiebern und Anfeuern der Fans zum Ausdruck bringt. Der Titel "The Bravest" ist eine Auskoppelung aus dem Debütalbum von Sir Rosevelt.



