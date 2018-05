Alibaba will sich offenbar verstärkt in Deutschland engagieren: Dies geht aus einem kürzlich publizierten Bericht der "WirtschaftsWoche" (WiWo) hervor. Demnach ziehen die Chinesen hierzulande ein erstes eigenes Logistikzentrum in Erwägung.

Laut WiWo gehe es hierbei um einen Standort im Hamburger Hafen. "Wenn unser Geschäft weiterhin so wächst, werden wir ab 2019 eine Investition prüfen", erläuterte das in Hangzhou sitzende Unternehmen gegenüber dem deutschen Wirtschaftsblatt.

Laut ... (Marco Schnepf)

